Раскрыто, как без вреда для здоровья спать днем

Короткий дневной сон, который длится менее 30 минут, позволяет мозгу отдохнуть. В результате вы становитесь более внимательными, бдительными, продуктивными и креативными. Также у вас повышается настроение.

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У почти каждого человека уровень энергии после обеда падает. Это связано с циркадным ритмом организма, который включает два периода сонливости: ночью и между 2 и 4 часами дня.

Исследование Сары Медник из Калифорнийского университета в Ирвайне, дневной сон работает лучше, чем кофеин и плацебо, для улучшения когнитивных функций.

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Перед тем как вздремнуть днём, найдите тихое, тёмное и прохладное место и установите таймер на 15 или 20 минут. Даже если вы не почувствуете, что спали, это всё равно принесёт пользу организму. Люди не ощущают, что спят, пока не достигнут более глубокого, медленноволнового сна на третьей стадии.

Однако тем, кто испытывает проблемы со сном по ночам, лучше избегать дневного сна.

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