Названы вредные и полезные свойства кислородных коктейлей

В последние годы кислородные коктейли можно встретить и в фитнес-клубах, и в спа-салонах, и в школах, и детских садах. Но насколько они полезны на самом деле?

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Современные кислородные коктейли включают жидкую основу (молоко, воду, сок), кислород и пенообразователь. Они действительно насыщают организм кислородом, укрепляют иммунитет, улучшают метаболизм, поддерживают работу сердца.

Для достижения максимальной пользы для здоровья подобные напитки нужно употреблять за 1,5 часа до приёма пищи либо через 2 часа после еды. Взрослым рекомендуется пить 2−3 порции таких коктейлей в сутки. В идеале курс их приёма должен составлять 10−30 дней.

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Из-за нехватки кислорода может возникнуть усталость, ухудшение работоспособности и здоровья в целом. Особенно важно получать дополнительный кислород тем, кто проживает в мегаполисах.

Кислородные коктейли также рекомендуется употреблять беременным женщинам. Эти напитки защищают от гипоксии плода, улучшают кровообращение в плаценте, уменьшают симптомы токсикоза.

С осторожностью нужно употреблять кислородные коктейли людям с обострённой бронхиальной астмой, язвой, сердечными аритмиями и другими хроническими болезнями. Также жидкие наполнители и пенообразующие вещества в этих коктейлях могут у некоторых вызвать аллергию.

При избытке кислорода человек может столкнуться с такими симптомами, как тошнота, головокружение и пр.

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