Как питание помогает бороться со стрессом

«Психобиотик» — это микроб, который улучшает здоровье. Для развития такой полезной микрофлоры кишечника был разработан специальный рацион.

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Психобиотическая диета представляет собой разновидность средиземноморского варианта питания. Она тоже содержит много клетчатки и различных ферментов.

В рамках одного исследования взрослых разделили на две группы. Одна из них употребляла психобиотики, а вторая была контрольной. Оказалось, что у людей, которые получали психобиотики, стрессовые ощущения уменьшились на 15% по сравнению с людьми из контрольной группы. Причём у тех, кто сильнее был привержен диете, эффект был сильнее.

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Клетчатка может значительно повлиять на микробиом кишечника. Но люди, потребляющие в основном переработанные продукты, не получают этого вещества.

Если человек придерживается «неправильного» питания, у него может возникнуть хроническое воспаление. Оно способствует развитию множества болезней, снижает устойчивость к стрессу.

Психобиотическая диета похожа на средиземноморскую. Она отличается большим разнообразием овощей, богатых клетчаткой (лук, лук-порей, чеснок, капуста, артишок), фруктов (инжир, ягоды, авокадо), орехов (миндаль, фисташки), зерновых (полба, булгур, овёс), бобовых (чечевица, фасоль), полезных жиров (оливковое масло, омега-3), морепродуктов (креветка, сёмга), специй (корица, кумин, базилик, орегано, фенхель), зелени (шпинат, руккола), ферментов (кефир, йогурт, сыр). Кроме того, в этой диете мало сахара.

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