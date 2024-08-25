Врач назвала один из главных провокаторов развития старческого слабоумия

Алкоголь в определенных дозах может привести к развитию старческого слабоумия у пожилых людей. Об этом «Известиям» рассказала эндокринолог Анна Солдатенкова.

По словам специалиста, употребление алкоголя в старости может привести к ухудшению мыслительных процессов, памяти, концентрации. Также горячительные напитки способны значительно увеличить риск деменции. Кроме того, отметила Солдатенкова, спиртное оказывает негативное влияние на хронические заболевания, в том числе, диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых болезней.

Подобный исход событий связан со снижением способности организма быстро перерабатывать алкоголь, добавила эндокринолог. Из-за этого спирт дольше находится в организме, что приводит к негативному воздействую на человека.

До этого профессор кафедры наркомании и токсикомании ФДПО ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, психиатр-нарколог Лев Благов рассказал «Газете.Ru», что возникновение позднего алкоголизма в большей степени связано с социальными и психологическими факторами, нежели с наследственной предрасположенностью.

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