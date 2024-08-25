Диетолог рассказала о пользе хлеба на закваске

Хлеб на закваске готовится дольше обычного варианта, но он гораздо полезнее. Сертифицированный диетолог Бет Червони из Кливлендской клиники в США рассказала о преимуществах такого продукта.

© Чемпионат.com

Хлеб на закваске изготавливается путём ферментации. Это создаёт пребиотики, которые питают здоровые бактерии в кишечнике.

Более того, благодаря процессу ферментации такой продукт имеет более низкий гликемический индекс, чем некоторые другие виды хлеба. Другими словами, уровень сахара в крови повышается не так быстро, как при употреблении белого хлеба, что особенно важно для людей с диабетом.

При ферментации расходуется часть натуральных сахаров, содержащихся в зёрнах. Это приводит к химическим изменениям, влияющим на структуру самих углеводов. Эти изменения заставляют организм поглощать только часть этих углеводов, снижая влияние на уровень сахара в крови.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.