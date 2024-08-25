Стали известны два продукта, которые очистят кишечник от ядов

Как рассказала в своем Telegram-канале доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова, исследователи анализировали более 23 тысяч человек. Выяснилось, что проблемы с сердцем могут быть у людей, испытывающих проблемы с походом в туалет.

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К примеру, связь замечена между запорами и артериальной гипертензией, а также между расстройствами пищеварения и болезнью Альцгеймера.

Если человек будет поддерживать стабильную работу кишечника, то вероятность развития сердечно-сосудистых недугов маловероятна. Кроме того, таким образом он сможет продлить себе жизнь.

В профилактике и лечении запоров очень важно питание. Стоит исключить "мусорную" еду, а акцент сделать на воде, овощах и фруктах. Эти продукты нужно совмещать с белками и полезными жирами. Лучше всего помогают очистить кишечник от ядов киви и чернослив.

По словам Павловой, сухофрукты увеличивали частоту дефекации, но только при условии, что их запивали водой - 300 мл на 120 г ежедневно. А киви ускоряет перистальтику кишечника. Рекомендуется съедать 2-3 плода в день вместе с кожицей.

А недавно врач рассказал, почему нужно есть больше клетчатки.