Суточную норму свежевыжатого сока назвала эндокринолог

Средняя суточная норма потребления любого сока составляет 300-500 миллилитров. Именно столько можно выпить без вреда для здоровья. Об этом рассказала врач-эндокринолог Татьяна Фролова.

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Врач напомнила, что натуральные соки тоже содержат углеводы – фруктозу, глюкозу и в меньшей мере сахарозу. Поэтому превышать дневную норму не рекомендуется, особенно людям, страдающим сахарным диабетом. Также осторожнее нужно быть тем, кто следит за своим весом.

При этом, за счет большого содержания каротина (провитамина А) и калия, натуральные соки помогают организму выводить лишнюю жидкость, а органические кислоты – яблочная и лимонная – улучшают работу пищеварительных органов и способствуют процессам обмена веществ. Также натуральные соки полезны при ряде заболеваний с пониженной желудочной кислотностью

Что касается соков, полученных путем восстановления концентрата из фруктовых плодов, то, по словам Фроловой, их лучше не употреблять. В таких напитках много химических добавок и почти нет витаминов, пишут «Известия».

Ранее химик Наталья Юрова рассказала, что сок в пакетах проигрывает свежевыжатому по пользе, но, с другой, он не содержит в себе никаких опасных химических веществ. Это связано с тем, что производителю не выгодны такие добавки.