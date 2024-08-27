Найден способ повысить мотивацию за десять минут в день

Систематическая практика осознанности помогает обрести психологическую устойчивость и меняет поведение человека при достижении цели в лучшую сторону. Достаточно минимальных, но ежедневных усилий, чтобы получить ощутимую пользу.

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Исследователи выбрали 1200 участников эксперимента из 91 страны, которых разделили на 2 группы. В первой группе добровольцы в течение месяца каждый день уделяли 10 минут на выполнение упражнения на осознанность. Помимо релаксации и концентрации на дыхании подопытные учились саморефлексии.

Вторая (контрольная) группа ограничилась прослушиванием аудиокниги. По данным British Journal of Health Psychology, после 30 дней был проведен повторный опрос волонтеров.

Оказалось, что группа, где люди практиковал осознанность отличается от группы без таких навыков:

снижение симптомов депрессии на 19%;

исчезновение симптомов тревожности;

рост чувства удовлетворенности;

хорошее качество сна.

Попутно в поведении осознанных закрепилось стремление вести ЗОЖ и готовность к физической активности.

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