Красный или зеленый: какой виноград полезнее

Задумывались вы когда-нибудь, какой виноград полезнее: красный или зелёный? Эксперты решили ответить на этот вопрос.

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Оба сорта винограда содержат клетчатку, важные для сердца и мышц витамины и минералы. Что касается зелёного винограда, то он богат витаминами С и К, которые необходимы для укрепления иммунной системы и здоровья костей.

Красный виноград отличается высоким содержанием фитохимических веществ, таких как ресвератрол. Антиоксиданты в ягоде оказывают профилактическое воздействие на здоровье сердца и защищают клетки от окислительного стресса.

Сравнение показывает: если вы цените антиоксидантный эффект, красный виноград — лучший выбор.

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