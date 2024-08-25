Кардиолог назвала самые опасные привычки

По словам врача Марии Серововой, существует как минимум семь привычек, от которых следует отказаться, чтобы предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы.

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На первом месте среди опасных привычек стоит чрезмерное употребление соли. Специалист отмечает, что нормой считается потребление до 5 граммов соли в сутки. Для людей с уже имеющимися проблемами с сердцем и сосудами это количество необходимо сократить еще больше.

Не менее опасным является бесконтрольное употребление алкоголя. Как подчеркивает врач, безопасной дозы алкоголя не существует, и даже небольшие количества могут негативно сказаться на здоровье.

Курение также входит в число главных факторов риска. Никотин вызывает сужение сосудов, что приводит к повышению артериального давления. Кроме того, курение заставляет сердце биться быстрее, увеличивая нагрузку и способствуя его износу.

Малоподвижный образ жизни представляет серьезную угрозу для здоровья. Недостаток физической активности способствует повышению уровня «плохого» холестерина, что может привести к образованию атеросклеротических бляшек.

Также врач выделяет такие факторы, как дефицит сна, неправильное питание и хронический стресс. Все эти аспекты увеличивают нагрузку на сердце и способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.