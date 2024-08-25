Каждые сто грамм картофеля в день снижают риск смерти от всех причин на 4%. В первую очередь, это касается сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца и острого инфаркта миокарда. Это показали исследования норвежских ученых.

В его основу лег анализ данных о 77 тысячах человек 18-63 лет, прошедших 3 скрининга здоровья в 1974-1988 годах и заполнявших опросники о своем рационе питания. Причины смерти умерших участников исследования ученые установили по национальным регистрам.

Выяснилось, что у тех, кто съедал за неделю 14 и более вареных картофелин, риск смерти от всех причин был значительно ниже, чем у тех, кто ел шесть картофелин или меньше.

"Это ни в коем случае не призыв есть картошку в огромных количествах. Любого продукта должно быть в меру, иначе можно нанести себе непоправимый вред", - комментирует исследование врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что полезнее всего картошку варить, тем более, что у вареного картофеля наиболее высокий "индекс нажористости" (то есть человек после его употребления долго чувствует себя сытым). Это значит, что после его употребления вы будете чувствовать себя сытым еще очень долго.

В среднем клубне картошки содержится 15% дневной нормы калия. Есть этот продукт лучше остывшим, а не горячим. Ведь когда картофель остывает до комнатной температуры, часть крахмала в клубнях переходит в устойчивую форму, благодаря чему при его употреблении глюкоза в крови резко не повысится, а полезные бактерии получат почву для активного роста.

Также врач не рекомендует есть картофель по вечерам из-за большого содержания сахара. Отказаться от жареной картошки или фри, поскольку такая еда наносит вред физическому и психическому здоровью.

Полезнее всего есть вареную картошку "пустую" - без масла, молока, жареного лука и других добавок.