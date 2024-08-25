Определённые продукты могут предотвратить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные из Университета Рединга обнаружили, что регулярное потребление стакана молока в день может снизить уровень холестерина и защитить от образования опасных для жизни тромбов.

Авторы проанализировали данные почти 2 млн человек. Исследование показало, что люди с генетической мутацией, позволяющей им пить большое количество молока, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Это бросает вызов давнему убеждению, что молочные продукты вредны для здоровья, особенно для сердца.

По словам учёных, стакан молока в день снижает риск ишемической болезни сердца на 14%. Авторы пока не знают, как именно действует напиток и почему он снижает вероятность заболевания сердца и сосудов. В будущих исследованиях они намерены устранить этот пробел.