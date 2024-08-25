Назван способ снизить зависимость от кофеина

Поскольку кофеин является стимулятором, он может приводить к проблемам со сном, повышенной раздражительности, нервозности, учащенному мочеиспусканию, головной боли и тремору. «У людей с тревожностью, депрессией или расстройствами настроения в анамнезе высокое потребление кофеина может усугубить чувство нестабильности», — объяснила диетолог Майя Феллер в интервью журналу Time. Однако и резкий отказ от напитков, содержащих кофеин, может спровоцировать крайне неприятные симптомы из-за развития синдрома отмены — другими словами, вы можете столкнуться с «ломкой», как и зависимые от куда более серьезных веществ.

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«Я не рекомендую отказываться от кофеина сразу, особенно тем, кто потребляет его регулярно», — отметила эксперт.

Диетолог порекомендовала постепенно сокращать потребление 5-10% каждый день как минимум до достижения адекватного уровня потребления — 400 мг в сутки. В то же время следует понимать, что отказ от кофе и чая может привести к сокращению потребления жидкости в целом, поэтому, отказываясь от одного напитка с кофеином, следует заменить его стаканом воды или напитком без стимуляторов. Возможно, вы и вовсе независимы от кофе, но страдаете от обезвоживания.