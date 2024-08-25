Врач-гастроэнтеролог и терапевт Наталья Булдакова объяснила, почему после еды нельзя принимать горячий душ или ванну.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она, в частности, заявила, что пищеварение требует больших затрат энергии, а когда человек ест, температура его тела повышается, так как кровь приливает к органам.

«Во время водных процедур кровь направляется к коже, поэтому душ или ванна после еды приводят к нарушению пищеварительных процессов, образованию дискомфорта и спазмов», – предупредила специалист.

Кроме того, отметила Булдакова, горячая ванна повышает не только температуру тела, но и частоту сердечных сокращений.

«Поэтому после душа на полный желудок вы будете чувствовать себя вяло», – резюмировала врач.

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