Врач дала совет женщинам старше 40 лет

У женщин, достигших 40 лет, меняется реакция на еду. Даже привычный рацион воспринимается организмом по-разному. Диетолог Эми Александер объяснила, какую диету стоит выбрать представительницам прекрасного пола в период с 40 до 50 лет.

«Я рекомендую диету, богатую постными белками, полезными жирами и продуктами, богатыми клетчаткой, которые обеспечивают насыщение и удовлетворение, но при этом дают энергию», — передает GloucestershireLive слова диетолога.

Отмечается. что полезным будет включить в рацион полезные жиры из таких источников, как авокадо и оливковое масло. Последние стимулируют выработку гормонов на должном уровне.

Продукты из этих групп менее калорийны, но дольше сохраняют чувство сытости. Белки, содержащиеся в курице, рыбе и бобовых, особенно полезны для поддержания мышечной массы, говорит врач.

Также Александер дает совет женщинам, переживающим менопаузу. По ее словам, потеря веса может стать более сложной задачей в этот период жизни, поскольку происходят гормональные изменения и снижается уровень эстрогена. Это значительно замедляет общий обмен веществ и приводит к увеличению жировых отложений в области живота.

Ранее врач-диетолог раскрыла секрет, как не набрать вес осенью. Соблюдение четкого графика и количества приемов пищи поможет не поправиться в этот период.