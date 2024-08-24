Перечислены четыре способа справиться с изжогой без лекарств

Неприятное состояния жжения за грудиной – изжогу– можно подавить без лекарств. Это можно сделать изменением рациона, поднятием изголовья кровати, жвачкой без сахара и избеганием тесной одежды, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

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Изжога появляется, когда желудочный сок попадает в пищевод и раздражает его стенки. Это чувство может появляться после еды, особенно если вы переели или злоупотребили острой, жирной, жареной, копченой или кислой пищей.

«Во-первых, избегайте продуктов, которые могут вызвать изжогу. Включите в меню больше овощей, нежирного мяса, цельнозернового хлеба, необработанных круп. Питайтесь небольшими порциями и не переедайте. Во-вторых, поднимите изголовье кровати. Изжога нередко проявляется в ночное время — попробуйте спать с приподнятым изголовьем. Это поможет предотвратить попадание желудочного сока в пищевод», – объяснил врач.

В-третьих, врач советует жевать жевательную резинку без сахара. Процесс жевания стимулирует выработку слюны, которая помогает нейтрализовать кислоту. В-четвертых, важно избегать тесной одежды, которая давит на живот, тем самым способствуя попаданию кислотного содержимого желудка в пищевод.