От аллергии до желтухи: диетолог назвала опасные свойства помидоров

При употреблении помидоров следует помнить, что они могут вызвать множество негативных последствий для здоровья, заявила NEWS.ru диетолог Ольга Лушникова. По ее словам, у некоторых людей могут возникать аллергические реакции, проявляющиеся в виде сыпи по типу крапивницы, кожного зуда, слезотечения, отека Квинке, бронхоспазма и даже анафилактического шока. Кроме того, помидоры могут содержать нитраты и пестициды — при попадании в организм в больших количествах они вызывают головную боль, головокружение, тахикардию и другие неприятные состояния.

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Незрелые томаты содержат гликоалколоид томатин — это аналог соланина. Соланин есть во многих пасленовых (к которым также относятся и помидоры), особенно много его в зеленом картофеле. Он может вызывать головные боли, тошноту и даже более серьезные симптомы при высоком потреблении, — добавила медик.

Также врач отметила, что томаты содержат много органических кислот, которые у людей с гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки или гастроэзофагеальным рефлюксом могут вызвать дискомфорт, изжогу, неприятные ощущения в желудке и привести к обострению заболевания. Некоторые могут ощущать вздутие, повышенное газообразование, расстройство стула и другие проблемы с пищеварением из-за большого содержания клетчатки и органических кислот.

Не стоит увлекаться помидорами людям с мочекаменной болезнью, так как щавелевая кислота и витамин С в их составе могут усугубить течение заболевания. Нежелательно употреблять помидоры при желчнокаменной болезни, т. к. камни оксалатной или фосфатной природы могут увеличиться в размерах и начать перемещаться, что чревато закупоркой желчных протоков и развитием механической желтухи, — предупредила врач.

Ранее диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала NEWS.ru, что при употреблении грибов следует учитывать их пищевую совместимость с другими продуктами, чтобы избежать возможных негативных последствий. Грибы не стоит сочетать с алкоголем, кисломолочными продуктами и цитрусовыми фруктами. Сочетание грибов с молоком может вызвать пищеварительные расстройства, подчеркнула врач.