Четыре кардиоупражнения, которые можно сделать перед работой
На занятия спортом необходимо выделять довольно много времени, а с учетом занятости жителей большого города, найти даже лишние 40 минут в день — настоящая проблема. Фитнес-гуру Святослав Гришин рекомендует нам обратить внимание на кардиотренировки, которые вы вполне успеете выполнить перед выходом на работу, тем самым получите заряд энергии на целый день.
Удары
Для проработки мышц пресса стоит попробовать упражнение боковых ударов. Встаем прямо, расставляем ноги на ширине плеч. Тянем руки вверх, ладони складываем вместе. Слегка разворачиваем корпус вправо и поднимаем колено. Тянемся локтем к колену. Возвращаемся в исходную позицию и повторяем на другую сторону.
Присед с прыжком
Встаем прямо, расставляем ноги на ширине плеч. Делаем медленное приседание, руки выводим вперед. Далее делаем выпад в прыжке, при этом руки держим перед собой выпрямленными. Приземляемся в положение приседа. Наш эксперт рекомендует повторять упражнение 15 раз.
Планка в динамике
Обычная планка хоть и эффективна, но не так, как динамичная. Выполняется упражнение просто: встаем в обычную планку, делаем упор на предплечья. В прыжке разводим ноги, ставя их шире. В следующем прыжке возвращаем ноги в исходное положение. Повторяем 10 раз.
Берпи
Еще одно упражнение с приседаниями. Встаем, расположив ноги на ширине плеч. Медленно присаживаемся и располагаем руки на полу. Отпрыгиваем назад и встаем в планку. Делаем отжимание. В прыжке возвращаемся в присед. Подпрыгиваем вверх, тянем руки над головой. Повторяем 8 раз.