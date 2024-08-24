Четыре кардиоупражнения, которые можно сделать перед работой

На занятия спортом необходимо выделять довольно много времени, а с учетом занятости жителей большого города, найти даже лишние 40 минут в день — настоящая проблема. Фитнес-гуру Святослав Гришин рекомендует нам обратить внимание на кардиотренировки, которые вы вполне успеете выполнить перед выходом на работу, тем самым получите заряд энергии на целый день.

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Удары

Для проработки мышц пресса стоит попробовать упражнение боковых ударов. Встаем прямо, расставляем ноги на ширине плеч. Тянем руки вверх, ладони складываем вместе. Слегка разворачиваем корпус вправо и поднимаем колено. Тянемся локтем к колену. Возвращаемся в исходную позицию и повторяем на другую сторону.

Присед с прыжком

Встаем прямо, расставляем ноги на ширине плеч. Делаем медленное приседание, руки выводим вперед. Далее делаем выпад в прыжке, при этом руки держим перед собой выпрямленными. Приземляемся в положение приседа. Наш эксперт рекомендует повторять упражнение 15 раз.

Планка в динамике

Обычная планка хоть и эффективна, но не так, как динамичная. Выполняется упражнение просто: встаем в обычную планку, делаем упор на предплечья. В прыжке разводим ноги, ставя их шире. В следующем прыжке возвращаем ноги в исходное положение. Повторяем 10 раз.

Берпи

Еще одно упражнение с приседаниями. Встаем, расположив ноги на ширине плеч. Медленно присаживаемся и располагаем руки на полу. Отпрыгиваем назад и встаем в планку. Делаем отжимание. В прыжке возвращаемся в присед. Подпрыгиваем вверх, тянем руки над головой. Повторяем 8 раз.