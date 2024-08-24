Стоматолог раскрыл противопоказание к установке виниров

Ведущая телепередачи «Доктор И» на телеканал «ТВ Центр», врач-стоматолог Ирина Першина объяснила, что, по сути, единственным препятствием к установке виниров является физическое отсутствие зубов.

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По словам эксперта, виниры можно приклеить только к зубам, поэтому логично, что их отсутствие — естественное противопоказание. Других объективных причин не ставить виниры не существует.

«Тут надо отталкиваться от того, показаны ли человеку виниры. Противопоказаний практически не существует. Они нетоксичны и не оказывают негативного воздействия. Если есть показания, то надо ставить виниры», — отметила стоматолог.

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