Ида Галич рассказала, как поддерживает форму без тренажерного зала

Блогер уверена, что изматывающие тренировки – не единственный способ держать себя в тонусе. В 2020 году Ида Галич стала мамой, а как только врачи дали добро на нагрузки, она принялась восстанавливаться после беременности. В конце концов правильное питание и полезные привычки стали основой образа жизни Галич. Сейчас при росте 170 см Ида весит 56 кг.

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Она рассказала, что не ходит в спортивный зал. Вместо этого – домашние тренировки продолжительностью от 10 минут до часа. По словам Иды, подходящие комплексы упражнений она находит в интернете, а к тренерам обращается в исключительных случаях. Ещё один вариант нагрузки — ходьба.

Важно отметить, что питание — это про вес, спорт — про качество тела. Лучше работать над всеми своими привычками, — поделилась блогер.

Кроме того, питаться телеведущая тоже старается правильно. Главным приёмом пищи она называет завтрак. В течение дня Галич позволяет себе «полезные» перекусы, что полностью отбивает у неё желание есть вредные снеки.

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