Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза университета «Росбиотех» Дмитрий Куликов рассказал, как длительная заморозка влияет на полезные свойства мясных продуктов.

© Чемпионат.com

Как отметил эксперт в беседе с «РИА Новости», при длительном хранении замороженного мяса снижается концентрация важных витаминов, таких как ниацин, пиридоксин, тиамин и рибофлавин. За год хранения содержание этих нутриентов падает примерно на 20%, а в замороженном мясе, пролежавшем 5–10 лет, концентрация витаминов может быть вдвое меньше по сравнению со свежим продуктом.

Несмотря на использование промышленных технологий шоковой заморозки, гарантировать полную сохранность полезных свойств всё равно невозможно, заключил Дмитрий Куликов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.