Диетолог развеял миф о вреде жирных молочных продуктов

Выбирая обезжиренные молочные продукты, например молоко или творог, стоит помнить, что они уступают по количеству витаминов и минералов продуктам, содержащим жир. При этом в том же обезжиренном твороге ненамного меньше калорий, чем в жирном или полужирном твороге, отметила сотрудник кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук.

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«К тому же из обезжиренных молочных продуктов плохо усваивается кальций», — заявила Онуфрийчук в разговоре с РИА Новости.

По словам диетолога, помимо этого, творог с жирностью 9-18% помогает усвоению витамина D, который, как и молочный жир и кальций, необходимы для нормальной работы всех систем организма.

Также ошибочно мнение, что сливочное масло вредит здоровью и ведет к увеличению уровня холестерина в крови. Поэтому многие диетологи советуют заменить его растительным маслом.

Онуфрийчук подчеркнула, что в рационе каждого человека должно присутствовать сливочное масло, но оно должно быть качественным. Более того, холестерин организму тоже нужен, так как участвует в синтезе половых гормонов - эстрогенов и тестостерона.

Неожиданный продукт, который не только можно употреблять, а нужно, это свиное сало. Диетолог заявила, что ежедневно нужно съедать не менее 10-15 гр соленого свиного сала.

Это поможет восполнить дефицит арахидоновой кислоты, необходимой организму.

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