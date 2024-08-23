Врач дал совет от переедания

Демьяновская отметила, что процесс пищеварения начинается задолго до того, как еда попадает в рот. Визуальный контакт с блюдом запускает в организме целый комплекс биохимических реакций, таких как выделение ферментов и желудочного сока. Если же внимание человека сосредоточено на экране, а не на пище, процесс еды происходит автоматически, что снижает осознание съедаемого объема. В результате после основного блюда может возникнуть желание дополнительно съесть что-то сладкое, чтобы восполнить недостаток дофамина, что в свою очередь негативно скажется на фигуре.

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Также визуальный контакт с едой помогает контролировать количество съеденного и лучше ощущать насыщение. Когда человек видит свою еду, мозг эффективнее отслеживает количество пищи и ощущает сытость, что уменьшает вероятность переедания, особенно когда внимание не отвлекается на другие дела. Получаемое удовольствие от еды также увеличивается, если полностью сосредоточиться на процессе.

Влияние внешнего вида пищи настолько велико, что даже её текстура и свежесть могут значительно влиять на восприятие. Например, подвядший огурец вряд ли доставит столько удовольствия, как свежий, хотя их вкус может быть практически одинаковым, заключила life.ru Демьяновская.

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