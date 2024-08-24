Какие ягоды помогут укрепить иммунитет к осени

Употребление съедобных ягод синего и красного цветов поможет подготовить организм к наступлению осени, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора союза «Здоровье здоровых» кандидата медицинских наук Сергея Чудакова. По его словам, наибольшую пользу несут малина, клубника, красная смородина, а также черника и голубика.

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Специалист подчеркнул, что к числу полезных ягод также относят облепиху. Она содержит в себе витамин Е, а также бета-кератин. В свою очередь малина и ежевика богаты силицилатами — противовоспалительными веществами, облегчающими течение простудных заболеваний. Помимо ягод полезной считается эхинацея.

Неплохое действие оказывает трава эхинацея, которая тоже укрепляет иммунитет, — уточнил врач.

Чудаков рекомендует россиянам не только чаще есть ягоды, но и заниматься закаливанием. При этом он подчеркнул, что способ закаливания для каждого будет индивидуальным, что связано с особенностями организма.

Врач-психотерапевт Олег Гладышев ранее заявил, что шоколад и мясо могут помочь снять стресс. По его словам, это обусловлено наличием быстрых углеводов в их составе. К числу «антистрессовых» продуктов также относят различные каши, в частности гречку и овсянку.