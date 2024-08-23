У людей, которые мучаются от бессонницы или не могут полноценно выспаться, появилась надежда – эксперты по сну назвали фрукт, который способствует нормализации сна и обеспечивает бодрость с утра.

«Многие люди на протяжение долгих лет регулярно употребляют перед сном киви, и наука подтверждает ценность киви как снотворного», – заявили эксперты из BedKingdom.co.uk.

Исследования показали, что киви действительно помогает улучшить качество сна, отрегулировать фазы сна и повысить эффективность сна – такие результаты были отмечены после того, как люди в течение месяца употребляли киви перед сном. Дело в том, что киви содержит большое количество антиоксидантов и серотонина, а также фолиевой кислоты и витамина B, сообщает издание The Mirror.

Кроме того, чтобы нормализовать сон, эксперты не советуют увлекаться на ночь кофеинсодержащими напитками, а также рекомендуют отдавать предпочтение утренним спортивным тренировкам.

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