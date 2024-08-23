Врач перечислил продукты, польза которых не так очевидна

Продукты, польза которых для здоровья не так очевидна, перечислила эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале. Например, если о преимуществах в рационе жирной красной рыбы, брокколи, настоящего оливкового масла мы слышим регулярно, то делать ставку на макадамию или шелковицу, занимаясь оздоровлением организма, многим в голову не придет.

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Кстати, содержащийся в шелковице антиоксидант ресвератрол замедляет старение, а макадамия является источником полезных жиров, важных для создания мембран клеток, отметила Екатерина Янг.

Есть и более простой и доступный продукт, польза для здоровья которого не так очевидна. Это недозрелые бананы, которыми рекомендуется заменить вредные десерты и чрезмерно сладкие фрукты.

"Недозрелые бананы содержат резистентный крахмал. Его не способны расщепить ферменты поджелудочной железы и он достается бактериям толстого кишечника в качестве пребиотика", - объяснила эндокринолог.

Есть у продукта еще две важные особенности. Зеленоватые бананы не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови (это в том числе помогает в контроле аппетита, что важно при похудении), а всасываются постепенно. При этом они улучшают липидный состав крови, обеспечивая организм магнием и калием.

"Бананы содержат триптофан, который способствует улучшению качества сна", - также добавила эндокринолог.

Врач напомнила, что заменить сахар в напитках может корица. Например, ее можно добавить в кофе. Продукт помогает регулировать уровень глюкозы в крови, повышая чувствительность клеток к инсулину. Есть данные, что корица уменьшает тягу к сладкому.