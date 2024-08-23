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Диетолог назвала три самых полезных сладости

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала, какие сладости приносят наименьший вред организму. Ее слова приводит РИА Новости.

Диетолог рассказал, какие сладости приносят наименьший вред организму
© Lenta.ru

Лебедева назвала самыми полезными сладостями мармелад, пастилу и зефир из пектина — желирующего растительного вещества. По словам специалиста, пектин положительно влияет на кишечную микрофлору, не воздействуя на уровень сахара в крови. Она также посоветовала выбирать мармелад на основе пектина или коллагена.

«В небольших количествах — 100-120 граммов в сутки — можно употреблять сладости на основе творога: чизкейк с фруктами или другое пирожное, сладкий сырок, даже глазированный», — отметила она.

Ранее терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева назвала самую полезную для сердечников сладость. К ней специалист отнесла курагу.

ЗОЖ
Анастасия Лебедева