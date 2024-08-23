"Свинец и пестициды": врач назвал токсичные БАДы

Далеко не все БАДы одинаково полезны. Среди них встречаются и "витамины" с токсичным составом. Как не ошибиться при выборе биологически активных добавок рассказал "Российской газете" врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.

"Мусора" на рынке много. И фальсификация добавок - это проблема, которую ещё предстоит решить", - говорит он.

Эксперт привел пример: независимая испытательная организация Consumer Lab сообщила о многочисленных проблемах с качеством пищевых добавок. По их словам, примерно каждая пятая добавка считается некачественной, а растительные добавки - в 39% случаев. При этом 61% предприятий в США не соблюдают стандарты качества по производству БАД. 71% исследованных добавок с мелатонином имели фактически неверную дозировку.

А компания LabDoor протестировала добавки с омега-3, и отклонения по дозировке выявили у каждого четвертого производителя.

"БАДы из Индии и Китая - это вообще мрак, в них нередко встречаются тяжёлые металлы, токсические гепатиты, и покупают их те, кому, видимо, жить надоело. В подобных порошках и "травяных нечто" из Азии что только не находят - кадмий, свинец, пестициды, медицинские препараты, которые могут вызвать опасные побочные эффекты", - продолжает эксперт.

"Неправильные" БАДы могут привести к токсическому поражению печени. В основном это либо гигантские дозы некоторых витаминов длительно (тысячи процентов от нормы), либо превышение дозировки травяных добавок, либо их неправильное сочетание друг с другом или препаратами, или же непонятный "мусор" из Китая и Индии.

Впрочем, такой негативный эффект могут дать и медицинские препараты. "Особенно парацетамол, который у нас продают без рецепта. Мало того, что он может быть связан с аутизмом (в раннем возрасте), так ещё и токсичен для печени (если перебрать с дозой)", - поясняет Семирядов. А в целом повреждение печени могут вызвать более тысячи различных медпрепаратов, если их неправильно принимать.

Итак, как выбрать БАДы, на что обратить внимание при их покупке.

Во-первых, советует эксперт, нужно изучить сайт компании-производителя. Если у нее вообще нет сайта, ее продукцию покупать нельзя. Если сайт есть - изучите историю компании, сколько лет она на рынке.

Во-вторых, выяснить есть ли у компании сертификаты GMP, сторонних авторитетных лабораторий, которым сложно соответствовать (NSF, USP, Consumer Labs, UL), проходили ли они тестирования независимых организаций (Consumer Labs, LabDoor) и контроль качества.

В-третьих, узнать, какое сырье они используют. Существует специальное брендированное сырьё для нутрицевтиков, которое представляет собой клинически проверенные и запатентованные составы. Такое сырьё проходит клинические исследования, в которых дополнительно подтверждается эффективность. Например: Mena Q7 (витамин К2), BioPeperine (экстракт черного перца), ОptiMSM (метилсульфонилметан), LuteMax (лютеин), Kaneka (убихинол), Synapsa (бакопа), BioPQQ (PQQ [пирролохинолинхинон]) и другие.

"Для травяных добавок существуют особые стандартизированные экстракты, которые гарантируют определённый процент действующих веществ, что очень важно, так как от этого зависит эффект экстракта растения. И по опыту могу сказать, что травяные добавки со стандартизированным сырьём работают отлично и показывают предсказуемый эффект", - также говорит эксперт. И продолжает: независимые организации, хорошо себя зарекомендовавшие и обладающие авторитетом (те же Consumer Labs), регулярно проверяют добавки популярных брендов, посмотреть эти данные не составляет труда. Также можно найти сертификаты, упомянутые выше, прямо на упаковках добавок. Качественных брендов хватает, они давно существуют (многие - десятками лет), многократно проверены на практике и ни разу не заставили сомневаться в своём качестве.

При этом врач не рекомендует покупать БАДы - особенно импортные: американские, европейские - на известных маркетплейсах, потому что там очень много подделок. В том числе, качественно выполненных - и упаковку, и капсулы бывает сложно визуально отличить от оригинала. Но эффекта от них в лучшем случае нет. Лучше покупать биологически активные добавки в аптеках.