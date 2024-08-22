Невролог объяснил, как дачникам избежать боли в спине

В летний сезон многие россияне любят проводить выходные на дачах и огородах, однако работа на грядках нередко сопряжена с проблемами в пояснице. Иногда человек просто не может разогнуть спину, вставая из неудобной позы. Как избежать неприятных симптомов, «Газете.Ru» рассказала эксперт телеканала «Доктор» невролог, цефалголог Татьяна Виноградова.

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Типичная поза дачника над грядкой наносит вред пояснице.

«Это чрезмерная нагрузка на ось позвоночника. На корточках также нельзя сидеть, поскольку увеличивается риск мышечного спазма», — поясняет Виноградова.

Она также назвала простое решение для разрешения проблемы — приобрести маленький стульчик. Это снизит нагрузку на поясницу.

«Другой насущный вопрос — поднятие тяжестей, например, мешка с картошкой или ящика с рассадой. Часто люди поднимают тяжелые вещи неправильно, делают это рывком. Лучший вариант — поэтапное поднятие, и нагружать нужно весь корпус, а не только спину, что поможет распределить нагрузку. Также советую использовать тележку», — рассказала невролог.

Тем, кто выезжает на дачу не чаще раза в неделю, невролог предлагает делать

разминку, причем заранее.

«Начните за неделю до дачи разогревать мышцы, делая гимнастику. Покрутите тазом, понагибайтесь к полу, выгнитесь назад. Все движения надо совершать спокойно, медленно», — рекомендовала Виноградова.

Она также отметила, что для спины важна и обувь, которая должна быть не просто удобной, но и правильной.