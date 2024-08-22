Невролог объяснил, как дачникам избежать боли в спине

Невролог Татьяна Виноградова призвала делать гимнастику перед работой на грядках
В летний сезон многие россияне любят проводить выходные на дачах и огородах, однако работа на грядках нередко сопряжена с проблемами в пояснице. Иногда человек просто не может разогнуть спину, вставая из неудобной позы. Как избежать неприятных симптомов, «Газете.Ru» рассказала эксперт телеканала «Доктор» невролог, цефалголог Татьяна Виноградова.
Типичная поза дачника над грядкой наносит вред пояснице.
«Это чрезмерная нагрузка на ось позвоночника. На корточках также нельзя сидеть, поскольку увеличивается риск мышечного спазма», — поясняет Виноградова.
Она также назвала простое решение для разрешения проблемы — приобрести маленький стульчик. Это снизит нагрузку на поясницу.
«Другой насущный вопрос — поднятие тяжестей, например, мешка с картошкой или ящика с рассадой. Часто люди поднимают тяжелые вещи неправильно, делают это рывком. Лучший вариант — поэтапное поднятие, и нагружать нужно весь корпус, а не только спину, что поможет распределить нагрузку. Также советую использовать тележку», — рассказала невролог.
Тем, кто выезжает на дачу не чаще раза в неделю, невролог предлагает делать
разминку, причем заранее.
«Начните за неделю до дачи разогревать мышцы, делая гимнастику. Покрутите тазом, понагибайтесь к полу, выгнитесь назад. Все движения надо совершать спокойно, медленно», — рекомендовала Виноградова.
Она также отметила, что для спины важна и обувь, которая должна быть не просто удобной, но и правильной.
«Если долго ходить в неправильной обуви, например, в балетках или шлепанцах, нагрузка создается неправильно, и поясничная мышца быстро даст о себе знать. Носите обувь с маленьким каблучком, до 4 см. Обувь совсем без каблука или со слишком высоким грозит болью в пояснице», — добавила врач.