Доктор объяснил, что снижает риск болезней нервной системы на 60 процентов

Походы в баню предотвращают появление психических расстройств, в том числе — болезни Альцгеймера и других видов деменции. Об этом рассказал врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин.

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По словам врача, регулярное посещение бани может снижать риск болезней нервной системы. Благодаря таким процедурам вероятность развития нейродегенеративных заболеваний становится ниже на 60 процентов по сравнению с теми, кто этого не делает.

Во время прогревания в организме происходят процессы, способствующие выделению белков, которые защищают нервную систему от образования отложений, типичных для болезни Альцгеймера, рассказал Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

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