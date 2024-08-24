Фарманалитик оценил безопасность употребления БАДов

Речь идёт о тех биологически активных добавках, которые прошли официальную регистрацию. Даже в случае передозировки концентрация веществ в них не приводит к серьёзным нарушениям в организме. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.

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«Принимать БАДы точно так же безопасно, как, когда у вас болит голова, и вы решили выпить таблетку для снятия головной боли. С точки зрения официальных БАДов, которые прошли регистрацию, это безопасно. БАДы не относятся к лекарственным препаратам, потому что концентрация веществ, которая в них содержится, даже в случае передозировки не приводит к каким-либо серьёзным нарушениям со стороны организма человека. 95% БАДов имеют показания общеукрепляющего средства, это источник витаминов и минеральных веществ. С тем дефицитом витаминов и минералов, который присутствуют у нас в пище, биологически активные добавки являются средством, которое поможет восстановить этот пробел».

Ранее фарманалитик пожаловался на отсутствие «тотального контроля» за ввозимыми в Россию БАДами. Исследовать препараты затруднительно, это стоит «приличных денег», отметил Шуляк.