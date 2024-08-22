Не переборщить с кофе и едой: Сомнолог дал советы не выспавшимся

После бессонной ночи не стоит увеличивать число выпитых чашек кофе, а также есть жирную обильную еду, рассказал aif.ru врач-сомнолог, президент Российского общества сомнологов, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

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По его словам, кофеин в большом количестве только увеличивает стресс и в конечном итоге усугубит симптомы недосыпа. Еда с большим количеством углеводов также усилит желание поспать. Лучше всего, как говорит специалист, выпить привычную дозу кофе, пить побольше воды и насыщаться легкой пищей.

Чтобы после бессонной ночи не уснуть на рабочем месте, сомнолог советует обеспечить максимально яркое освещение и чаще проветривать комнату, впуская свежий прохладный воздух.

Если сон все же подступает, можно выполнить несколько приседаний, прыжков, махов руками, пройтись либо умыться холодной водой. Если справиться с сонливостью не получается, лучше всего поддаться ей и вздремнуть в обед. Даже короткий сон в течение 10-30 минут даст прилив бодрости и поможет стать более продуктивным и сосредоточенным.