Как взрослым супружеским парам вести здоровый образ жизни

Особенно эти сложности возникают в пожилом возрасте. Но нет ничего невозможного в минимальных физических нагрузках, вроде получасовых прогулок по вечерам, от которых можно переходить к более серьезным упражнениям. Эксперты рекомендуют совместно с партнером выстраивать свой рацион и искать такие виды спорта, которыми можно заниматься вдвоем.

О том, как супружеским парам сохранить здоровье в зрелом возрасте, корреспонденту RuNews24.ru рассказала диетолог, ассистент Научно–клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.

Диетолог считает, что в этой ситуации супруги вполне могут друг друга поддерживать, взаимно мотивировать к занятию спортом и выстраивать новые здоровые пищевые привычки. Начинать можно с обычной ежедневной вечерней прогулки, которая отнимет всего около получаса.

«Когда это покажется незначительным и сформируется привычка, можно переходить к более активным занятиям. Это могут быть как групповые занятия, так и индивидуальные в спортзале. Тут нужно исходить из своих интересов и ценностей. Это может быть игровой вид спорта для двух участников. Это станет дополнительным стимулом для регулярных совместных занятий», – говорит Наталья Круглова.

В целом физическая активность в зрелом возрасте сильно зависит от прежнего образа жизни и его физической активности. В этом вопросе советы ничем не отличаются от рекомендаций для молодежи. Нужно начинать с малого и постепенно увеличивать нагрузки.

Но у людей старшего возраста повышен риск получить травмы, и для них она будет более чувствительна, чем для молодых. В таких случаях стоит обратить внимание на наименее травмоопасные виды спорта, вроде плавания, ходьбы и легкого бега, если для этого нет каких-то противопоказаний.

Проректор Тверского ГМУ по реализации нацпроектов и развитию регионального здравоохранения, кандидат медицинских наук Алла Валентиновна Соловьева рассказала, что супружеским парам не нужно пренебрегать регулярной диспансеризацией и посещением врачей для профилактических осмотров, а также игнорировать их советы по сохранению здоровья.Если же человек занимался спортом или физкультурой всю жизнь, то и в 50 лет его физическая активность может оставаться на том же уровне или упасть незначительно. Интенсивные силовые упражнения помогают сохранять мышечную массу, так как с возрастом ее объем снижается.

«Есть такое понятие, как саркопения – это низкое содержание мышечной ткани в организме. Данное патологическое состояние, которое развивается с возрастом, может быть также симптомом некоторых болезней. С саркопенией сталкиваются и мужчины, и женщины, но у вторых она проявляется более явно», – отмечает Наталья Круглова.

Что касается питания, то тут также можно совместно выбирать новые продукты, которые станут частью рациона. Важно поддерживать друг друга не только в приготовлении новых блюд, но и в отказе от некоторых импульсивных покупок блюд, не вписывающихся в нормы здорового и полезного питания. Кроме того, взрослые на собственном примере помогают детям выработать у себя полезные пищевые привычки.

Диетолог подчеркивает, что при формировании рациона нужно отталкиваться не столько от своего возраста, сколько от состояния здоровья. Если человек держит в норме свой вес и ведет активный образ жизни, то следует ориентироваться на базовый продуктовый набор. Каждый день нужно употреблять овощи и фрукты, цельнозерновые и белковые продукты.

«Белковые продукты с низким содержанием жира особенно важны для людей старше 50 лет, поскольку возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе атеросклеротической природы. Насыщенные жиры только увеличивают эти риски. Они содержатся в мясе, жирных сортах птицы и в молочных продуктах с высоким процентом жирности. После 50 лет нужно сокращать количество таких продуктов в своем рационе», – отмечает эксперт.

Наталья Круглова призывает не верить различным мифам о плохой усваиваемости молочных продуктов у взрослых людей. Нежирные молочные продукты, наоборот, являются источником кальция. Они особенно полезны женщинам после 50-55 лет, так как у них повышен риск остеопороза. Растительные жиры в свою очередь помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и содержат витамин E, улучшающий работу головного мозга и центральной нервной системы.