Врач указала на риски самолечения травами

Самолечение травами может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поделилась с «Москвой 24» врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, фитотерапия — это не просто модное увлечение, она оказывает сильное влияние на организм.

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Нельзя принимать травы наобум. Ведь растение может лечить одно, вызывая при этом другие проблемы. Например, те же кукурузные рыльца или одуванчик способны ускорить отделение желчи. И если у человека камни в желчном пузыре, вызвать обострение желчекаменной болезни, — отметила терапевт.

Она добавила, что ряд трав влияют на женское репродуктивное здоровье и приводят к нарушению цикла и кровотечениям.

Врач предупредила, что компоненты трав также могут взаимодействовать с рядом медикаментов, поэтому лечащему врачу необходимо рассказать о лекарствах, принимаемых на постоянной основе, и узнать их сочетаемость с назначенным травяным сбором.

При этом некоторые медикаменты могут сделать фитотерапию совершенно бесполезной, например активированный уголь или лекарства, стимулирующие моторику кишечника, которые обволакивают и уносят на себе действующее вещество. Таким образом, никакого эффекта от отвара не будет, указала Чернышова.

Нельзя забывать о том, что травы даже после консультации с врачом нельзя пить на постоянной основе, только курсами, начиная с малых доз и анализируя реакцию организма на них, подытожила специалист.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, что дикие травы лучше собирать в сухую погоду. По ее словам, дикоросы помогут укрепить здоровье и стать ближе к природе.