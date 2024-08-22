Проблему изучали специалисты из Стэнфордского университета в Калифорнии (США). Оказалось, что акцент нужно сделать на так называемых «гребнях старения», когда организм испытывает пиковые возрастные изменения.

Известно, что команда генетика Майкла Снайдера из Центра геномики и персонализированной медицины Стэнфорда пока нашла только два “гребня” - в 44 и 60 лет. Для этого ученые изучили 135 000 различных молекул и микроорганизмов на кожном покрове волонтеров. Затем наступил этап анализа 246,5 млрд проб.

Уточняется, что 108 жителей Калифорнии в возрасте от 25 до 75 лет обоего пола сдавали кровь, кал, соскобы с кожи, мазки из рта и носа в период на протяжении 1,7-6,8 лет. Оказалось, что в 44 года метаболизм липидов замедляется, что отражается в виде легкого набора лишнего веса, сердечно-сосудистых патологиях и ухудшении расщепления молекул алкоголя. То есть этил начинает более агрессивно действовать на организм. Примечательно, что токсический эффект начинает оказывать и кофеин.

Уточним, что возрастные изменения идут на молекулярном уровне и одинаково воздействуют на мужчин и женщин. Цель исследований экспертов в этом случае - найти “мишени” для замедления процессов старения. Однако на фоне масштабных биохимических процессов на стадии увядания тела изобретение пилюли от “старости” задача нереальная.

Для поддержания себя в форме врачи рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию и вакцинацию.

Данный материал носит ознакомительный характер. Перед применением рекомендаций обратитесь за консультацией к специалистам.

Ранее стало известно, что врач предупредила о еще одном вреде алкоголя.