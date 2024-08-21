Доказано: кофе и чай снижают вероятность развития деменции

Если вы ищете способ остановить снижение когнитивных способностей, то, возможно, вам стоит подумать об утреннем чае или кофе. Учёные обнаружили, что одна-две чашки этих напитков при ежедневном употреблении могут поддерживать здоровье мозга.

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В рамках одного из новых исследований за примерно 6000 здоровых взрослых людей наблюдали в течение 7 лет. В среднем их возраст составлял 68 лет. У тех из них, кто каждый день выпивал не менее двух чашек кофе, риск возникновения деменции был на 38% ниже, чем у тех, кто этот напиток никогда не употреблял. Что касается любителей чая, то у них вероятность снизилась на 36%. Вероятнее всего, это связано с полифенолами в этих напитках. Эти вещества обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

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Другое исследование было связано с наблюдением в течение примерно 9 лет за 8451 когнитивно здоровым взрослым. Возраст люди составлял не менее 60 лет. Оказалось, что употребление от 0 до 3 чашек кофе в день связано с гораздо меньшим снижением подвижного интеллекта (абстрактное мышление и навыки решения проблем), чем употребление 4-х и более чашек. Среди тех, кто пил чай, этот эффект наблюдался при употреблении 1 или более чашек в сутки.

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