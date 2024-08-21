Пять шагов для создания здорового и бодрого утра

Во сне все процессы в организме замедляются, он отдыхает от активностей дня. Но утро должно быть бодрым и здоровым, чтобы никакие трудности не помешали вам справляться с задачами и достигать успеха.

© unsplash

Чтобы организм правильно настроился на позитивный бодрый день, ему нужно помочь нехитрыми действиями. Они помогут запустить «моторчик» вашей активности, сделают нормальным процесс пищеварения, приведут в порядок ваш желудочно-кишечный тракт, а заодно поднимут настроение до нужного градуса счастья.

Настройка на идеальное утро

1. Стакан воды

Нутрициологи советуют выпивать после пробуждения стакан теплой воды, можно комнатной температуры. Так организм восполнит недостаток влаги, за ночь вышедшей из организма с потом и дыханием. К тому же вода перезапустит замедлившиеся за ночь процессы, выведет токсины и настроит работу пищеварения.

Кожа тоже получит свою выгоду — она начнет сиять, очистившись от вредных веществ. Улучшения внешнего вида произойдут после того, как ритуал станет ежедневным.

2. Зарядка

Физические упражнения нужно делать до приема пищи. Они полезны для разгона лимфы, удаления токсинов, бактериальных и вирусных клеток из организма. После ночного сна в крови происходит застой, а зарядка помогает перезапустить потоки крови и движение лимфы.

Можно ограничиться всего одним, но эффективным упражнением — «Вибрация» по технике Кацудзо Ниши.

Оно делается на спине (под шею подкладываем валик). Руки и ноги вытянуты вдоль туловища. Затем нужно поднять руки и ноги, не обязательно их полностью выпрямлять. Ступни должны быть параллельно полу, пальцы рук направлены вверх.

В течение двух минут потряхивайте руками и ногами одновременно, как бы вибрируя конечностями.

3. Уход за телом

Самым эффективным утренним уходом за телом специалисты по красоте называют 5-10-минутный массаж сухой щеткой. Этот массаж нужно выполнять каждый день, и вы забудете про целлюлит.

Массаж стимулирует поток лимфы, разгоняет кровь, избавляет от застойных явлений и запускает детоксикацию организма.

Кремы, масочки и прочие бьюти-процедуры тоже полезны.

4. Йога

Отличным решением для побудки вашего организма может стать асана из йоги. Особенно если она касается работы пищеварения.

Специалисты по здоровью и красоте рекомендуют асану «падангуштхасана» как одну из самых эффективных.

Нужно встать прямо, поставить ноги на ширине бедер и наклоняться так, чтобы достать кончиками пальцев рук до кончиков больших пальцев ног.

Асана развивает не только гибкость, она полезна для пищеварительных процессов, для улучшения кровообращения. Йога — также хорошее средство для снижения уровня стресса.

Даже если сначала у вас будет получаться не очень хорошо, каждый день будет происходить нужный вам прогресс.

5. Составление меню завтрака

Диетологи считают завтрак самым важным приемом пищи за день. Он задает ритм всему дню, наполняет нас энергией на свершения. Завтрак должен быть сбалансированным и сытным, способным дать силы на целый день.

Желательно, чтобы он был легким и одновременно изобилующим витаминами. После него не должно манить на перекусы и пробежки к холодильнику.

Утреннее меню следует обдумать заранее, чтобы не хватать все, что попадется под руку.

Есть много вариантов сочетания белков и углеводов. Примерами идеальных завтраков можно назвать сочетание орехов и каши, заправленной сливочным, оливковым или тыквенным маслом, или омлет в союзе с овощами и свежей зеленью.

Ранее «Красный Север» писал о том, какие продукты защищают мозг от старения.