Врач перечислил снижающие уровень плохого холестерина продукты

Терапевт, реабилитолог Андрей Галкин рассказал, что снизить уровень плохого холестерина и поддержать здоровье сосудов можно не только с помощью лекарств, но и с помощью определенных продуктов. Их врач перечислил «Ленте.ру».

© Globallookpress

По словам врача, поддерживать уровень холестерина на должном уровне помогают квашеная капуста, руккола, оливковое масло, чеснок и рыба. Он объяснил, что квашеная капуста богата витамином К2, который предотвращает отложение кальция в сосудах, и витамином С, снижающим воспаление.

Руккола, по его словам, содержит большое количество антиоксидантов, которые способствуют снижению уровня сахара в крови и поддержанию здоровья сосудов. А оливковое масло стабилизирует артериальное давление и обладает противовоспалительным свойством.

«Чеснок разжижает кровь, снижает риск образования тромбов, нормализует давление и обладает антимикробным свойством», — Андрей Галкин, терапевт.

Врач добавил, что рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые полезны для здоровья сосудов. Кроме того, они помогают укреплять сердечную мышцу.

Ранее диетолог Эли Бречер назвала фрукт, снижающий уровень холестерина. Она посоветовала съедать два яблока в день.