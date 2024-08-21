Кардиолог назвал позу для сна, которая не дает нагрузку на сердце

По словам кардиолога Анны Мастерковой, для того, чтобы организм отдохнул после тяжелого дня, важно, в какой позе человек спит. Если отдых неполноценный, а сон некачественный, самый важный орган – сердце, может пострадать.

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Поэтому особое внимание нужно уделять положению тела во время сна, считает кардиолог. Сердце расположено так, чтобы быть максимально защищенным. Его окружают перикард, жировая ткань, плевра, легкие, мышцы и ребра.

Поэтому при отсутствии храпа, а также апноэ, самой оптимальной позой для сна, которая позволит отдохнуть сердцу и не будет перегружать его, Мастеркова назвала сон на спине.

Но в случае, если у человека происходят остановки дыхания во сне, лучше спать на боку. Мнение, что сон на левой стороне нагружает сердце, ошибочно, поэтому выбор, на какой стороне спать, зависит только от индивидуального комфорта человека, рассказала кардиолог в разговоре с «Доктором Питером».

При наличии патологий, связанных с сердечной недостаточностью, затрудненным дыханием, гастроэзофагеальным рефлюксом, лучше спать на высоких подушках или с приподнятым изголовьем кровати.

Это обеспечивает приток крови к сердцу и легким, обеспечивая их правильную работу, объяснила врач. Кроме того, при таком положении уменьшается храп, а также снижается выброс желудочной кислоты в пищевод.

Однако нельзя спать в полусидячем состоянии, предупредила Мастеркова. Это может вызвать застой лимфы, а также нарушение кровотока в ногах.

Также кардиолог дала несколько советом по выбору матраса для сна. Он должен быть оптимальной жесткости и повторять контуры тела.

«Когда давление в организме распределено равномерно, органы не испытывают нагрузки и могут работать без ограничений», — рассказывает Мастеркова.

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