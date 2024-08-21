Какие анализы нужно сдавать мужчинам после 35 лет

Всем мужчинам после 35 лет рекомендовано сдавать ежегодно шесть анализов: для оценки уровня тестостерона, пролактина, лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликуло-стимулирующего гормона (ФСГ), глобулина и витамина D. Об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская.

© РИА Новости

Фолликуло-стимулирующий гормон (ФСГ) вырабатывается гипофизом и от него зависит синтез сперматозоидов.

«Контролировать уровень ФСГ нужно в первую очередь молодым мужчинам, у которых есть проблемы с выработкой тестостерона или потенцией, а также если мужчина планирует рождение детей. Этот анализ обязателен в случае подозрения или наличия бесплодия: он поможет оценить адекватность выработки сперматозоидов», – рассказала врач.

Повышенное количество пролактина может негативно влиять на уровень тестостерона. Спровоцировать повышение пролактина может большое количество причин, в том числе опухоли гипофиза, стресс, избыточное потребление белковой пищи, недосыпы или проблемы со сном, например апноэ, тяжелые физические нагрузки или травмы.

«Именно поэтому при проверке уровня пролактина нужно учитывать все эти факторы. Анализ лучше сдавать в утренние часы после полноценного сна, а не вечером», – отметила врач.

Также раз в год нужно сдавать анализ на тестостерон и уровень витамина D. Его низкий уровень может приводить к снижению тестостерона, который оказывает влияние на состояние опорно-двигательной системы, мышечную ткань, плотность костей, качество связок, хрящей и суставов, на уровень гемоглобина и производство эритроцитов – красных кровяных телец.

Лютеинизирующий гормон (ЛГ) тоже стимулирует выработку тестостерона. Уровень ЛГ может быть низким из-за поражения гипофиза или высокого эстрогена у человека с избыточной массой тела.