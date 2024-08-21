Гипертония – опасное заболевание, которое без должного лечения может привести к негативным последствиям, вплоть до смерти. Так, при повышенном давлении растет риск инсульта и инфаркта.

Поэтому врачи настаивают, что кровяное давление нужно удерживать в пределах нормы, используя доступные способы.

Один из нестандартных методов снижения давления назвала телеврач Елена Малышева. В эфире программы «Жить здорово!» Малышева заявила, что регулярные занятия с ручным эспандером помогают снизить кровяное давление. Это происходит за счет выброса оксида азота, что расширяет сосуды.

«Во-первых, это та же самая физическая нагрузка, тут задействованы небольшие силы мышц», — отметил соведущий Малышевой кардиолог Герман Гендельман.

Помимо этого упражнения с эспандером помогают сохранить силу рук, что в свою очередь положительно сказывается на продолжительности жизни, активирует работу мозга, успокаивает его, стимулирует парасимпатическую систему.

Напомним, согласно действующим нормативам, артериальное давление здорового человека в покое не должно превышать значений: 120/80 мм рт. ст. При повышении этих значений можно говорить о гипертонии.

Ранее Гендельман дал совет, как не допустить повышения давления. Для этого нужно отказаться всего от одного продукта.

Кроме того, действенным способом снижения давления при резких скачках назвали горячие ванны для ног. По словам кардиолога Фаризы Бязровой, такой способ хорош, когда под рукой нет лекарственных препаратов.

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