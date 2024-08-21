Персональный тренер, диетолог Рэйчел Макферсон развенчал популярные мифы о силовых тренировках в интервью порталу Yahoo News. Одно из самых распространенных заблуждений об этом виде тренинга заключается в том, что поднятие «тяжестей» неминуемо приведет к проблемам с суставами.

«Хотя неправильная техника, безусловно, может привести к травмам, укрепление мышц поможет справиться с болью в суставах и предотвратить ее. Чем стабильнее ваши суставы, тем меньшую нагрузку им приходится переносить», — отметил эксперт.

Это, в свою очередь, означает снижение риска возникновения боли и дисфункции с течением времени.

Также тренер коснулся темы похудения. По его словам, кардиотренировки, как правило, сжигают больше калорий, чем силовые тренировки, но они — не обязательно лучший выбор для уменьшения объемов тела.

«Это потому, что силовые тренировки увеличивают вашу мышечную ткань, что помогает вам сжигать больше калорий, даже когда вы сидите неподвижно», — объяснил специалист.

Согласно исследованиям, силовые тренировки действительно могут улучшить обмен веществ и помочь в долгосрочном контроле веса.