Диетолог назвал полезные и вредные свойства лимона

Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о плюсах и минусах употребления лимонов.

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Эксперт отметила, что у лимона есть ряд преимуществ, среди которых наличие витамина С. Кроме высокого содержания витамина С, в лимоне есть витамины группы B и группы А, витамин Е, железо, фосфор, калий и другие ценные вещества. Также в лимоне есть клетчатка и антиоксиданты.

«В нем есть антиоксиданты, которые в целом делают наш организм более здоровым, влияют на сосудистую стенку и биохимические реакции», — объяснила врач в комментарии «Радио 1».

В составе лимона также присутствуют органические кислоты. Они стимулируют пищеварение, усиливают выработку желудочного сока, помогают переваривать тяжелую пищу, например мясо.

Но есть и минусы при употреблении лимонов. После этого фрукта нужно ополаскивать рот, в противном случае вероятно разрушение эмали зубов. Кроме того, могут возникать аллергические реакции. Врач добавила, что лимон может вызвать изжогу и усугубить симптомы функциональной диспепсии и эрозивно-язвенных заболеваний желудка.

Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал, когда лимон больше всего полезен для человека, а когда его лучше не употреблять совсем.