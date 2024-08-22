Диетолог назвала ускоряющие процесс старения продукты

Диетолог Полина Журавлева перечислила продукты, которые способны ускорить процесс старения организма.

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Она призвала исключить из рациона сладкое, жирное и рафинированное. Журавлева объяснила, что это «пища свободных радикалов, которые подрывают баланс организма» и приближают старость.

Врач напомнила, что сахар содержится не только в конфетах и пирожных, но и в йогуртах и соусах. Трансжиры могут присутствовать в выпечке и прочих кондитерских изделиях, особенно в фастфуде. Помимо прочего она отнесла к таким продуктам алкоголь, передает ОСН.

Ученые Колумбийского университета выяснили, что стресс от утраты близкого человека, особенно в юном возрасте, может ускорить биологическое старение. Об этом свидетельствуют изменения в маркерах ДНК.

Что еще может ускорить процесс старения и как его замедлить, «Вечерняя Москва» узнала у врача-геронтолога, невролога и нейрофизиолога Валерия Новоселова.

В свою очередь врач-нутрициолог Елена Моторина перечислила пять правил, чтобы замедлить процесс старения в организме, сохранив здоровье после 40 лет.