Секс: почему он полезен для здоровья с точки зрения медицины

Назван способ, который поможет укрепить здоровье, привести нервную систему в порядок и сбросить лишний вес. По мнению врачебного сообщества, это регулярный секс.

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Как отмечает издание transsibinfo, доказано, что во время секса организм теряет от 100 до 120 килокалорий. Поэтому 20 минут интимной близости сопоставимы с 40-минутной тренировкой на беговой дорожке.

Помимо этого во время секса вырабатываются гормоны счастья серотонин и эндорфины. Это благотворно сказывается на психическом состоянии и улучшает настроение. Кроме того, эндорфины помогают снять головную боль.

Что касается секса в зрелом возрасте, ученые выяснили, что занятия сексом 2-3 раза в неделю помогают улучшить работу сердца и снижают риск развития атеросклероза.

В результате на 20% снижаются риски сердечных катастроф, на 49% - риск уйти из жизни из-за других недугов, рассказала ранее в программе «Жить здорово!» телеврач Елена Малышева.

Вместе с тем активизируются клетки иммунной системы, поэтому человек, у которого есть регулярная половая жизнь, болеет реже, заявили врачи.

Врач и телеведущий Герман Гендельман также назвал любопытный факт о регулярном сексе. По словам кардиолога, регулярная половая жизнь полезна для зрения.

«При регулярной половой жизни сосуды глазного дна защищены, потому что там улучшается кровоток», — рассказал Гандельман. Это происходит за счет расширения сосудов, что снижает давление в глазу.

В конечном счете, это помогает улучшить зрение на 30-60%.

Правда, врачи подчеркивают, что секс должен быть защищенным и с постоянным партнером.

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