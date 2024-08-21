Секс: почему он полезен для здоровья с точки зрения медицины

Врачи назвали секс средством, улучшающим психическое и физическое здоровье
Назван способ, который поможет укрепить здоровье, привести нервную систему в порядок и сбросить лишний вес. По мнению врачебного сообщества, это регулярный секс.
Как отмечает издание transsibinfo, доказано, что во время секса организм теряет от 100 до 120 килокалорий. Поэтому 20 минут интимной близости сопоставимы с 40-минутной тренировкой на беговой дорожке.
Помимо этого во время секса вырабатываются гормоны счастья серотонин и эндорфины. Это благотворно сказывается на психическом состоянии и улучшает настроение. Кроме того, эндорфины помогают снять головную боль.
Что касается секса в зрелом возрасте, ученые выяснили, что занятия сексом 2-3 раза в неделю помогают улучшить работу сердца и снижают риск развития атеросклероза.
В результате на 20% снижаются риски сердечных катастроф, на 49% - риск уйти из жизни из-за других недугов, рассказала ранее в программе «Жить здорово!» телеврач Елена Малышева.
Вместе с тем активизируются клетки иммунной системы, поэтому человек, у которого есть регулярная половая жизнь, болеет реже, заявили врачи.
Врач и телеведущий Герман Гендельман также назвал любопытный факт о регулярном сексе. По словам кардиолога, регулярная половая жизнь полезна для зрения.
«При регулярной половой жизни сосуды глазного дна защищены, потому что там улучшается кровоток», — рассказал Гандельман. Это происходит за счет расширения сосудов, что снижает давление в глазу.
В конечном счете, это помогает улучшить зрение на 30-60%.
Правда, врачи подчеркивают, что секс должен быть защищенным и с постоянным партнером.
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