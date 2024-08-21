Врач дал рекомендации, как оградить себя от осенних недугов

Осень – традиционно сезон подъема заболеваемости ОРЗ и ОРВИ. Помимо этого, часто в осенний период о себе напоминают хронические заболевания. Начинают болеть суставы, появляется аллергия, головные боли, обостряются сердечно-сосудистые заболевания.

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По словам врача Сабины Дельмановой, осенью сосуды и сердце испытывают повышенную нагрузку, поскольку повышается вязкость крови. Головные боли могут быть вызваны как повышением давления из-за густой крови, так и нехваткой кислорода, поскольку осенью люди реже бывают на свежем воздухе.

Еще один недуг, который свойственен осени – депрессия. Из-за дефицита солнечного света человек постоянно испытывает чувство усталости, сонливость, беспокойство, появляются проблемы со сном.

Дельманова уверена, избежать негативных последствий смены погоды можно, если заранее подготовить организм к наступлению осени.

Главное правило, о котором врач сообщила в разговоре с РИА Новости, соблюдение четкого распорядка дня, прогулки на свежем воздухе и правильное питание.

Оно должно быть сбалансированным и учитывать все потребности организма, считает врач.

Напомним, ранее психолог Лия Аванесова рассказала о том, как побороть осеннюю тоску и отличить её от настоящей депрессии.

А врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала о пяти овощах, которые полезны в осенний период. Это блюда из сырой свёклы, топинамбура, репы, капусты и томатов. Также стало известно, как не набрать лишние килограммы за осенне-зимний период.

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