Диетолог предупредил, от какого вида соли стоит отказаться

Диетолог Кристина Войт в ответ на вопрос NEWS.ru, какую соль следует покупать, ответила, что самой бесполезной и наиболее соленой является мелкая поваренная столовая. Ее еще называют «ультра».

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"Она привычна для многих, но таким образом часто является причиной лишнего веса, отеков и высокого холестерина. Это не йодированная соль, не обогащенная калием или магнием. Никакой пользы от нее нет, только вред", — подчеркнула эксперт.

Правильное питание и здоровый сон могут увеличить продолжительность жизни, рассказал ранее терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. Он добавил, что при этом вредные факторы внешней и внутренней среды так или иначе влияют на быстрое изнашивание организма, а старость можно назвать многопрофильным и многокомпонентным заболеванием.

Невролог Елена Мирошник рассказывала, что вероятность развития деменции растет с возрастом. По ее словам, также развитию заболевания способствуют сердечно-сосудистые заболевания, диабет, высокий уровень холестерина и ожирение.

До этого гастроэнтеролог первой категории, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила, что чай с лимоном совсем не так полезен, как люди привыкли думать. По ее утверждению, это только вкусовая привычка. Один из наиболее эффективных способов использования лимона — это напиток из свежего цитруса с добавлением трав и без сахара, указала Дианова.