Врачи рассказали, как подготовиться к беременности

Перед беременностью есть специальная подготовка, которая представляет собой комплекс особых мероприятий, состоящий из диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний.

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Эти этапы нужно проходить не только женщинам, но и мужчинам. Первых консультирует акушер-гинеколог, а вторых - уролог-андролог.

Будущим родителям нужно сдать ряд анализов. Среди обязательных: исследования крови, мочи, ИППП (инфекции, передаваемые половым путем), сифилис, гепатиты, ВИЧ.

Врач подчеркивает, что также нужно обратиться к терапевту, стоматологу и лору, чтобы выявить и пролечить острые болезни.

Примерно за 3-4 месяца до зачатия партнерам необходимо отказаться от вредных привычек, нормализовать вес, рацион и режим.

Нельзя забывать и про регулярные занятия спортом, прогулки, витамины и минералы, сообщает "Тульская служба новостей".

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