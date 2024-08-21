Врачи рассказали, как подготовиться к беременности
Перед беременностью есть специальная подготовка, которая представляет собой комплекс особых мероприятий, состоящий из диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний.
Эти этапы нужно проходить не только женщинам, но и мужчинам. Первых консультирует акушер-гинеколог, а вторых - уролог-андролог.
Будущим родителям нужно сдать ряд анализов. Среди обязательных: исследования крови, мочи, ИППП (инфекции, передаваемые половым путем), сифилис, гепатиты, ВИЧ.
Врач подчеркивает, что также нужно обратиться к терапевту, стоматологу и лору, чтобы выявить и пролечить острые болезни.
Примерно за 3-4 месяца до зачатия партнерам необходимо отказаться от вредных привычек, нормализовать вес, рацион и режим.
Нельзя забывать и про регулярные занятия спортом, прогулки, витамины и минералы, сообщает "Тульская служба новостей".
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