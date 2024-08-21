Врач рассказал, почему нужно есть больше клетчатки

Клетчатка является важной частью здорового питания. Она не расщепляется ферментами в желудочно-кишечном тракте, а также не перерабатывается и не попадает в кровоток.

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Специалист выделила несколько богатых ею продуктов. Среди них: отруби, пища из цельнозерновой муки, бобовые, орехи и семена, сухофрукты, некоторые ягоды, овощи и фрукты.

Клетчатка способствует нормализации уровня холестерина в крови. Ее недостаток в рационе может спровоцировать развитие атеросклероза и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Также она помогает контролировать вес, вызывая быстрое насыщение. К тому же клетчатка замедляет всасывание глюкозы в тонком кишечнике, тем самым способствуя постепенному высвобождению инсулина. Все это помогает нормализовать углеводный обмен.

Кроме того, клетчатка отлично работает как профилактика полипов, хронического геморроя и нарушения моторики желчевыводящих путей.

И конечно, продукты с клетчаткой насыщены витаминами и различными элементами. А чем разнообразнее рацион, тем больше пользы он приносит людям, сообщает портал "Здоровое питание".

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