Чтобы убрать жир с живота, необходимо правильно питаться и тренироваться, посоветовала доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Александра Сулим. В беседе с NEWS.ru фитнес-тренер подчеркнула, что лучше всего совмещать силовые и кардиотренировки.

"Совмещайте силовые и кардиотренировки. Длительность последней должна составлять не менее 30 минут и включать в себя интервальное ускорение. Например, на беговой дорожке — три минуты ходьбы и одна минута бега. После завершения тренировки обязательно походить 10 минут в спокойном темпе, чтобы восстановить частоту сердечных сокращений", — пояснила тренер.

По ее словам, есть следует не раньше чем через 30 минут после тренировки. Она предупредила, что прием пищи должен быть легким, но полноценным. Избежать прибавки в весе поможет подсчет суточной нормы калорий, отметила специалист.

Сулим подчеркнула, что соотношение калорий, белков, жиров и углеводов рассчитывается для каждого человека индивидуально. Тренер порекомендовала воспользоваться для этого калькулятором КБЖУ, который можно найти в Сети.

"Вода ускоряет метаболизм, помогает утилизировать продукты распада из организма человека, выводит шлаки, создает чувство сытости. Речь именно о воде, а не о чае, кофе, соках и газировке. Суточная норма индивидуальна и зависит от физиологического состояния организма, образа жизни и питания", — заключила специалист.

Эндокринолог Дарья Хайкина ранее рассказала, что такие продукты с полки здорового питания, как соки и хлебцы, могут мешать похудению. По ее словам, в них, как правило, содержатся быстрые углеводы и сахар.